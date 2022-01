Atalanta-Inter 0-0, troppe occasioni al vento! Handanovic decisivo

Termina Atalanta-Inter, sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo al Gewiss Stadium, con un pareggio per 0-0 caratterizzato da tante occasioni sprecate da ambo le parti. Samir Handanovic decisivo nel risultato.

OCCASIONI – Dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 0-0 (vedi report), riprende Atalanta-Inter. Sono i padroni di casa a rientrare meglio dagli spogliatoi, con una clamorosa palla gol per Pessina dopo pochi minuti dal rientro: è miracoloso in questo caso Handanovic con un intervento decisivo (di gamba) a evitare il gol dell’1-0. L’Inter ritrova però subito la quadra e reagisce, andando a creare la prima grande occasione di questo secondo tempo al 60′: Barella appoggia in area per Dzeko che da posizione defilata batte a rete, trovando la risposta di un Musso pronto. È sempre il bosniaco a creare un’altra occasione al 66′, scappando sulla sinistra e scavalcando Musso con un cross, Palomino però si immola e anticipa Darmian pronto al tap-in a porta vuota.

Atalanta-Inter, un punto a testa nella battaglia del Gewiss Stadium

OCCASIONI SPRECATE – Inzaghi prova a dare una scossa alla partita con gli ingressi di Dumfries, Vidal e Correa ed è proprio l’olandese a propiziare un’altra occasione al 70′: cross di Barella, sponda di testa per Dzeko che colpisce troppo forte con la testa buttando alle ortiche il possibile 0-1. Grossi brividi per l’Inter al 79′, quando Pasalic stacca di testa da distanza ravvicinata, ma il pallone viene deviato all’ultimo ed esce a un soffio dal palo. Atalanta pericolosissima anche all’80’ con Muriel che anticipa Bastoni e parte in campo aperto, ma Handanovic è di nuovo miracoloso a negare il gol del vantaggio. È D’Ambrosio ad avere sui piedi la palla del gol vincente a un minuto dal novantesimo, ma il suo tiro da posizione favorevole è impreciso e termina fuori. Finisce così, dopo tre minuti di recupero, la sfida. Un punto a testa.

ATALANTA 0 – 0 INTER

MARCATORI: /

ATALANTA (4-3-2-1): 1 Musso; 19 Djimsiti, 28 Demiral, 6 Palomino, 13 Pezzella; 15 de Roon, 11 Freuler (C), 32 Pessina; 7 Koopmeiners, 88 Pasalic; 9 Muriel.

A disposizione: 31 F. Rossi, 57 Sportiello; 42 Scalvini, 45 Zuccon, 46 Cittadini, 48 Panada, 59 Miranchuk, 77 Zappacosta, 99 Piccoli.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 7 A. Sanchez, 9 Dzeko.

A disposizione: 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 8 Vecino, 10 Lautaro Martinez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco.

Allenatore: Simone Inzaghi