Atalanta-Inter 0-0, il tabellino della partita della 22ª giornata di Serie A

Atalanta-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-0: questo il tabellino della partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2021-2022.

PECCATO – Si ferma a otto la striscia di vittorie consecutive in Serie A dell’Inter. Per sette volte la squadra di Simone Inzaghi ha la palla buona per segnare, ma non ci riesce e finisce 0-0. Con tanto di Samir Handanovic migliore in campo, perché salva il risultato in almeno un paio di circostanze. Si salva così l’Atalanta, presentatasi con una lunga serie di indisponibili. Domani il Milan battendo lo Spezia può andare in testa, sempre col dubbio sulla gara di Bologna. Questo il tabellino di Atalanta-Inter.

ATALANTA-INTER 0-0 – IL TABELLINO

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino, Pezzella; Freuler, de Roon; Pessina (78’ Miranchuk), Koopmeiners, Pasalic (90’ Zappacosta); Muriel (86’ Piccoli).

In panchina: Rossi, Sportiello, Scalvini, Zucconi, Cittadini, Panada.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni (83’ de Vrij); Darmian (66’ Dumfries), Barella, Brozovic, Calhanoglu (66’ Vidal), Perisic; Dzeko (82’ Lautaro Martinez), Sanchez (67’ Correa).

In panchina: I. Radu, Gagliardini, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Dimarco.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia (Lo Cicero – Valeriani; Sacchi; VAR Di Paolo; A. VAR Giallatini)

Ammoniti: de Roon, Palomino (A), Brozovic, Calhanoglu (I)

Recupero: 0’ PT, 3’ ST