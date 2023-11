Salisburgo-Inter 0-1, statistiche: c’è quasi l’equilibrio totale!

L’Inter passa in Austria contro il Salisburgo per 1-0 e ottiene il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Simone Inzaghi la porta a casa con i cambi, prima un equilibrio totale. La testimonianza dalle statistiche del match.

STATISTICHE – L’Inter vince contro il Salisburgo in trasferta per 1-0, ma non è stata facile come poteva sembrare la partita. Le statistiche fanno capire perfettamente l’andamento della gara: 68 minuti di equilibrio totale tra le due compagini. Simone Inzaghi ha poi deciso di inserire Lautaro Martinez e Nicolò Barella, per gli austriaci il match si è concluso. Traversa dell’argentino, tiro di Barella e calcio di rigore: El Toro trasforma dagli undici metri e porta i tre punti ai nerazzurri. 50% di possesso palla a testa, appena tre tiri in più dell’Inter ma alla fine determinanti. Cinque calci d’angolo pari, un fuorigioco per entrambe. La differenza l’hanno fatta solamente i campioni. Vittoria che vale gli ottavi di finale di Champions League con due giornate di anticipo, ma anche il Mondiale per Club del 2025. Ulteriore encomio per l’Inter che sta continuando una stagione ai limiti della perfezione.