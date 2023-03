Spezia-Inter, per Inzaghi tre cambi dal Lecce: la formazione – CdS

Spezia-Inter si gioca a cinque giorni dalla partita vinta 2-0 contro il Lecce e – stando al Corriere dello Sport – saranno tre i cambi di formazione di Inzaghi. Fra questi l’avvicendamento in attacco, con il rientro di Lukaku (vedi articolo).

IN CAMPO – Spezia-Inter è un match determinante nella corsa Champions League e Simone Inzaghi non può più sbagliare in trasferta, dopo le ultime brutte prove e i risultati negativi esterni. A tal proposito si affiderà al rientro da titolare Romelu Lukaku, col Corriere dello Sport che lo dà in coppia con Lautaro Martinez ma senza escludere Edin Dzeko al posto del Toro. A centrocampo riecco Marcelo Brozovic, in gol nell’ultimo Spezia-Inter al Picco, con lui dovrebbe esserci Hakan Calhanoglu. Nel caso sarebbe la prima volta per Henrikh Mkhitaryan fuori dal 1′ nel 2023. Di conseguenza Calhanoglu va a fare la mezzala con Nicolò Barella e Brozovic resta davanti alla difesa.

LE SCELTE – Largo a sinistra conferma per Robin Gosens, nonostante il rientro di Federico Dimarco (vedi articolo), a destra c’è Denzel Dumfries. Quest’ultimo gioca largo a tutta fascia non al posto di Matteo Darmian bensì assieme al numero 36, che sarà il terzo centrale. Oltre a Lukaku e Brozovic il terzo cambio rispetto al Lecce è Stefan de Vrij per Francesco Acerbi, con Alessandro Bastoni braccetto di sinistra. Fra i pali, nonostante le voci su Samir Handanovic (vedi articolo), il quotidiano romano dà regolarmente presente André Onana. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Spezia-Inter, secondo il Corriere dello Sport: Onana; Darmian, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez.