Spezia-Inter, Handanovic titolare a sorpresa? Inzaghi ragiona − TS

Lo Spezia, questa sera alle ore 20:45, ospiterà l’Inter e le sorpresa potrebbero essere molteplici. Inzaghi sta ragionando sulla probabile formazione da schierare in campo (vedi articolo), ma anche le certezze più solide potrebbero con la 26a giornata di Serie A vacillare. Il tecnico starebbe infatti pensando a Handanovic come possibile mossa a sorpresa. Le novità di Tuttosport in merito a quest’eventualità.

HANDANOVIC DI NUOVO IN PORTA? − Spezia-Inter sarà il match di apertura di questa 26a giornata di Serie A. Simone Inzaghi è consapevole del fatto che ci sia un trend negativo, relativo alle trasferte, da dove invertire. L’Inter in questa stagione ha, infatti, peccato di discontinuità. Fattore che le ha fatto perdere troppi punti lungo il percorso. La speranza del popolo nerazzurro è adesso quella che non vengano più commessi gli errori del passato. Come riferito da Tuttosport, il tecnico starebbe perciò calibrando le proprie scelte per evitare nuovi passi faldi. A tal proposito, potrebbe esserci una novità fin qui non presa in considerazione: quella del possibile avvicendamento tra i pali di André Onana e Samir Handanovic. Lo sloveno in Spezia-Inter potrebbe dunque ottenere una nuova maglia da titolare, come già avvenuto contro l’Udinese il 18 febbraio.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini