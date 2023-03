Lukaku torna dal 1′ per Spezia-Inter! E occhio alla scelta a sorpresa – CdS

Lukaku torna dal 1′ per Spezia-Inter di oggi. Questa la certezza data dal Corriere dello Sport, che però non esclude una sorpresa di Inzaghi nell’attacco della partita delle 20.45.

IN CAMPO CON CHI? – Romelu Lukaku si rivede dall’inizio, dopo essere subentrato al 71′ contro il Lecce domenica scorsa. In Spezia-Inter la scelta di Simone Inzaghi ricade sul numero 90, tendenzialmente accanto a Lautaro Martinez. Il Corriere dello Sport però non esclude l’idea della sorpresa di un attacco pesante, ossia Dzeko e Lukaku assieme. Il Toro, in ogni caso, è sicuro di una maglia per martedì col Porto. E proprio in vista della Champions League gli altri due attaccanti di Inzaghi (Joaquin Correa è ancora indisponibile, poi resta solo Valentin Carboni) si giocheranno stasera le chances di partire dal 1′. Il quotidiano romano segnala come chi farà meglio avrà maggiori possibilità di essere scelto martedì sera all’Estadio do Dragao.

IL MOMENTO – Spezia-Inter deve servire come ripartenza sia per Lukaku sia per Dzeko. Il primo sembrava essersi definitivamente sbloccato coi gol a Udinese e Porto, ma a Bologna ha fatto male e nel subentro col Lecce la partita era ormai chiusa. Il secondo invece è in netto calo di forma: non segna dal 18 gennaio, in Supercoppa Italiana contro il Milan, e in Serie A addirittura da due settimane prima col Napoli nella prima partita del 2023. Match dove, peraltro, proprio Dzeko e Lukaku giocarono assieme. Inzaghi ieri ha fatto capire che il belga sta meglio (vedi articolo), stasera la controprova sul campo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno