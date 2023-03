Dimarco torna per Spezia-Inter: la situazione degli infortunati – CdS

Dimarco ha smaltito l’infortunio che lo ha tenuto fuori contro Bologna e Lecce, torna quindi fra i convocati. Sul Corriere dello Sport si fa il punto dei giocatori che invece saltano ancora Spezia-Inter.

DI RITORNO – C’è anche Federico Dimarco fra i giocatori dell’Inter partiti ieri in treno direzione La Spezia. Il laterale classe ’97 aveva accusato un affaticamento muscolare addominale due settimane fa, alla vigilia dell’infausta partita di Bologna. Rimasto fuori anche contro il Lecce, torna però fra i convocati per Spezia-Inter di stasera. Non dal 1′: sarà Robin Gosens il titolare sulla corsia mancina, terza di fila dall’inizio per lui come non gli accadeva da molto tempo. Se Dimarco recupera è ancora troppo presto per Joaquin Correa e Milan Skriniar. L’attaccante è rimasto a Milano per lavorare in vista del Porto, il difensore (vedi articolo) già oggi potrebbe tornare a disposizione (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno