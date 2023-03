Spezia-Inter, chi con Lukaku? Ultimi dubbi in attacco per Inzaghi − TS

Lo Spezia attende l’Inter e Inzaghi compie gli ultimi ragionamenti per evitare quanto più possibile di commettere errori. Tra certezze e sorprese, resta ancora qualche dubbio per l’attacco. Secondo Tuttosport, Lukaku è al momento l’unico certo del posto da titolare. Ballottaggio tra Lautaro Martinez e Dzeko.

DUBBI IN ATTACCO − In occasione della 26a giornata di Serie A sarà lo Spezia a ospitare l’Inter. E sarà stavolta appunto quella ligure la squadra da battere per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Il tecnico da un lato non vuole commettere leggerezze che potrebbero significare la perdita di altri punti. Dall’altro potrebbe anche pensare di sorprendere. Non solo con la porta dove ci sono possibilità di rivedere Samir Handanovic titolare (vedi articolo), ma anche nel reparto offensivo. L’unico al momento certo del posto, secondo Tuttosport, sembra essere Romelu Lukaku. L’Inter ha bisogno dei suoi gol, ma contro lo Spezia è importante capire anche chi schierare al suo fianco. Il ballottaggio appare perciò aperto tra Edin Dzeko e Lautaro Martinez. L’argentino potrebbe infatti anche rifiatare, dal momento che martedì ci sarà poi il big match di Champions League contro il Porto. Dal canto suo, invece, il bosniaco ha prestazioni sottotono da cui doversi riscattare.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini