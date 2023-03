Marinelli arbitro di Spezia-Inter: tre precedenti tutti la scorsa stagione

Marinelli sarà l’arbitro di Spezia-Inter, partita della ventiseiesima giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Tivoli, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Picco.



I PRECEDENTI – Spezia-Inter sarà la quarta partita per Livio Marinelli come arbitro dei nerazzurri. Le altre tre sono tutte nella scorsa stagione, con percorso netto: vittorie senza subire gol. Nella quattordicesima giornata aveva debuttato nella sfida in casa del Venezia, 0-2 il 27 novembre 2021. Nel recupero assegnato un rigore all’Inter (a tempo ormai scaduto) per fallo di mano di Ridgeciano Haps (anche ammonito) su tiro di Lautaro Martinez, visto al VAR. Il 4 marzo dell’anno scorso prima al Meazza, il facile 5-0 alla Salernitana con un rigore negato allo scadere a Roberto Gagliardini e uno dei due gol di Edin Dzeko convalidato dal VAR (fuorigioco inesistente dato dall’assistente). Poi Marinelli ha arbitrato il 2-0 al Verona del 9 aprile, senza particolari problemi.