Serie A 2022-2023, 14ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

Un turno infrasettimanale per avviare l’ultima settimana prima della sosta per i Mondiali: da oggi la quattordicesima giornata di Serie A, con i diffidati che in caso di ammonizione finirebbero in anticipo il 2022 da squalificati.

SERIE A 2022-2023 – 14ª GIORNATA

NAPOLI-EMPOLI martedì 8 novembre ore 18.30

Diffidati Napoli: nessuno (prossima partita Udinese in casa)

Squalificati Napoli: nessuno

Diffidati Empoli: Razvan Marin (prossima partita Cremonese in casa)

Squalificati Empoli: nessuno

SPEZIA-UDINESE martedì 8 novembre ore 18.30

Diffidati Spezia: Emmanuel Gyasi, M’Bala Nzola (prossima partita Verona in trasferta)

Squalificati Spezia: nessuno

Diffidati Udinese: Destiny Udogie (prossima partita Napoli in trasferta)

Squalificati Udinese: nessuno

CREMONESE-MILAN martedì 8 novembre ore 20.45

Diffidati Cremonese: Leonardo Sernicola (prossima partita Empoli in trasferta)

Squalificati Cremonese: nessuno

Diffidati Milan: Sandro Tonali (prossima partita Fiorentina in casa)

Squalificati Milan: Olivier Giroud (una giornata), Theo Hernandez (una giornata)

LECCE-ATALANTA mercoledì 9 novembre ore 18.30

Diffidati Lecce: Federico Di Francesco, Morten Hjulmand (prossima partita Sampdoria in trasferta)

Squalificati Lecce: nessuno

Diffidati Atalanta: Merih Demiral (prossima partita Inter in casa)

Squalificati Atalanta: nessuno

SASSUOLO-ROMA mercoledì 9 novembre ore 18.30

Diffidati Sassuolo: Maxime Lopez (prossima partita Bologna in trasferta)

Squalificati Sassuolo: nessuno

Diffidati Roma: nessuno (prossima partita Torino in casa)

Squalificati Roma: nessuno

FIORENTINA-SALERNITANA mercoledì 9 novembre ore 20.45

Diffidati Fiorentina: nessuno (prossima partita Milan in trasferta)

Squalificati Fiorentina: nessuno

Diffidati Salernitana: Lassana Coulibaly (prossima partita Monza in trasferta)

Squalificati Salernitana: nessuno

INTER-BOLOGNA mercoledì 9 novembre ore 20.45

Diffidati Inter: nessuno (prossima partita Atalanta in trasferta)

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Bologna: nessuno (prossima partita Sassuolo in casa)

Squalificati Bologna: nessuno

TORINO-SAMPDORIA mercoledì 9 novembre ore 20.45

Diffidati Torino: Alessandro Buongiorno (prossima partita Roma in trasferta)

Squalificati Torino: nessuno

Diffidati Sampdoria: Omar Colley, Filip Djuricic (prossima partita Lecce in casa)

Squalificati Sampdoria: Mehdi Léris (una giornata)

VERONA-JUVENTUS giovedì 10 novembre ore 18.30

Diffidati Verona: Thomas Henry, Martin Hongla (prossima partita Spezia in casa)

Squalificati Verona: Giangiacomo Magnani (una giornata)

Diffidati Juventus: nessuno (prossima partita Lazio in casa)

Squalificati Juventus: nessuno

LAZIO-MONZA giovedì 10 novembre ore 20.45

Diffidati Lazio: Manuel Lazzari (prossima partita Juventus in trasferta)

Squalificati Lazio: nessuno

Diffidati Monza: Nicolò Rovella, Stefano Sensi (prossima partita Salernitana in casa)

Squalificati Monza: nessuno

Il regolamento della Serie A prevede che si venga squalificati alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva, venendo diffidati al precedente cartellino giallo.