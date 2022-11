Inter, riemersi stessi problemi pre-Barcellona: Marotta suona l’allarme – CdS

L’Inter è come se avesse fatto un enorme passo indietro contro la Juventus, direttamente a prima della sfida con il Barcellona. Giuseppe Marotta (vedi QUI) suona l’allarme: al prossimo scontro diretto – sottolinea il Corriere dello Sport -, zero alibi.

RIFLESSIONI PROFONDE – All’Amministratore Delegato dell’Inter non è andata giù la sconfitta di Torino contro la Juventus, invitando a tutto il gruppo squadra di trovare al più presto una soluzione. Giuseppe Marotta, in particolare si sofferma sui troppi gol subiti in trasferta (19 totali di cui 16 fuori lontano da San Siro). Altro problema è legato agli scontri diretti: l’Inter, difatti, li ha persi tutti, eccezion fatta per il Barcellona. Contro la Juventus si è rivista la stessa squadra insicura di un mese fa, che accusava eccessivamente il colpo di un gol incassato. Il prossimo scontro diretto sarà contro l’Atalanta prima della pausa, l’Inter non avrà più scusa e una vittoria sarà quasi obbligata per mandare un forte segnale a tutto l’ambiente.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno