Inzaghi, doppio lavoro ad Appiano Gentile alla vigilia di Inter-Bologna – CdS

Simone Inzaghi prepara Inter-Bologna e oggi, alla vigilia della sfida, secondo il Corriere dello Sport avrà un doppio lavoro da fare ad Appiano Gentile.

ALLA VIGILIA – La giornata di ieri alla Pinetina è stata dedicata soprattutto a leccarsi le ferite e a digerire la delusione per una partita che sarebbe dovuta finire in maniera diversa. Alla vigilia di Inter-Bologna, oggi ad Appiano Gentile si lavorerà in preparazione della sfida di San Siro. Inoltre, Simone Inzaghi analizzerà – insieme alla squadra -, gli errori commessi durante la sfida contro la Juventus. Per quanto riguarda il campionato, invece, filtra ancora ottimismo considerando le restanti venticinque partite ancora da giocare in un campionato anomalo caratterizzato dalla sosta per il Mondiale in Qatar. Sulla carta, c’è ancora margine per risalire.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno