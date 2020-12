Sabatini: “Inter in fiducia, ma noi non abbiamo...

Sabatini: “Inter in fiducia, ma noi non abbiamo complessi. Sono ottimista”

Condividi questo articolo

Walter Sabatini

Walter Sabatini, ex dirigente dell’Inter oggi al Bologna, ha parlato della gara di domenica, a San Siro contro i nerazzurri, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”

CONTINUITÀ – È partito il countdown per Inter-Bologna. Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica dei felsinei, ha parlato della gara di sabato sera in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”: «È una partita che ci stimola molto – dice Sabatini – Rispettiamo l’Inter, perché anche ieri ha ribaltato un pronostico complicato. Quindi si avvicinano alla partita con noi con ottima condizione e con tanto morale. Siamo fiduciosi, tenaci e non abbiamo complessi: questo è grande merito di Sinisa Mihajlovic. La squadra se la gioca sempre. Certo, non abbiamo un percorso trionfale in campionato, ma le prestazioni sono sempre state significative. Andiamo a giocare volentieri una gara che ci stimola e vogliamo giocarla con la solita tenacia. Siamo anche ottimisti. Classifica? Con un minimo di fortuna, potevamo avere 4-5 punti in più. Ma ciò che ci manca ce lo andremo a prendere. Siamo una squadra amalgamata, con uno zoccolo duro di ragazzi che ha sposato la causa. Faremo le cose giuste».