Reggina-Inter, Inzaghi convoca subito un nazionale! In quattro fuori − CdS

Simone Inzaghi si prepara al Derby fraterno con Pippo. Oggi alle 18 ci sarà Reggina-Inter, sfida amichevole. Ci sarà Lukaku (vedi articolo), mentre altri quattro sono rimasti ad Appiano Gentile. Convocato però Stefan de Vrij

MOSSE − È il giorno di Reggina-Inter, il Derby fra gli Inzaghi. Pippo contro Simone. Il tecnico nerazzurro, alla terza amichevole stagionale dopo Gzira United, Salisburgo e Real Betis, ha diramato la lista dei convocati per Reggio Calabria. Rientra Lukaku ma non quattro giocatori: D’Ambrosio, Correa, Dumfries e Handanovic. Per i primi due ancora lavoro a parte ad Appiano Gentile; mentre il terzo è alle prese con il piccolo problemino al polpaccio accusato durante il quarto di finale contro l’Argentina al Mondiale. Out anche lo sloveno (vedi articolo), che eviterà la staffetta con Onana. Rientra, invece, sin da subito un altro reduce dal Qatar: de Vrij.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno