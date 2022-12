Inter, il pensiero è al Napoli: enigma in avanti. Dzeko unica certezza − CdS

Nonostante l’Inter debba affrontare prima Reggina e Sassuolo, il pensiero non può che essere sin da ora al Napoli. Il 4 gennaio si avvicina e Inzaghi ha qualche problemino in attacco. Dzeko il solo efficiente

REBUS ATTACCO − Manca sempre meno allo scontro diretto tra Inter e Napoli, in programma il prossimo 4 gennaio. Entro quella data, Simone Inzaghi spera di avere maggiori indicazioni dal suo parco offensivo. Ad oggi i presupposti non lasciano ben desiderare. L’unica certezza è Edin Dzeko. In primis sarà da testare la condizione di Romelu Lukaku, che oggi potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Quanto agli argentini Lautaro Martinez e Joaquin Correa, la situazione è diversa. Il Toro rientrerà solamente dopo il 29 dicembre. Su di lui dovrà essere fatto un lavoro di check-up fisico e aggiornamento mentale: la boria del successo Mondiale da trasmettere anima e corpo alla causa nerazzurra. Il Tucu, invece, è ancora alle prese con i soliti problemi muscolari. Non volerà in Calabria come altri tre (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno