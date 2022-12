Reggina-Inter è Inzaghi vs Inzaghi! Precedenti? Vince il più giovane − CdS

Il Derby fra gli Inzaghi sta per arrivare. Oggi pomeriggio al Granillo (ore 18), ci sarà Reggina-Inter. Sarà il quarto precedente assoluto, la bilancia tende a favore del più giovane Simone

BILANCIO − Reggina-Inter sarà più che una semplice amichevole. A confronto i fratelli Inzaghi, Pippo contro Simone. Il più grande, 49 anni, contro il minore, 46. Colui chiamato alla grande impresa di promuovere la Reggina in Serie A e l’altro destinato a spingere l’Inter verso grandi traguardi. Al Granillo, oltre ai precedenti tra le due squadre (vedi articolo), sarà appunto sfida fra i due Inzaghi. Sarà il quarto incontro fra i due, il primo non ufficiale. I primi tre, tutti ufficiali, hanno visto il tecnico nerazzurro sempre sulla panchina della Lazio; mentre quello amaranto su quelle di Bologna prima e Benevento poi. In tutti e tre i casi, l’attuale allenatore dell’Inter ha avuto la meglio.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno