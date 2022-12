Reggina-Inter, 14 anni fa l’ultimo dei precedenti al Granillo: gol al 91′!

Reggina-Inter torna a giocarsi a oltre tredici anni dall’ultima volta. Le due squadre non si incrociano dalla stagione 2008-2009, ora sono attese dall’amichevole domani alle 18 al Granillo. Ecco il racconto dei precedenti con la formazione calabrese.

REGGINA-INTER, I PRECEDENTI – L’ultima partita (ufficiale) tra Inter e Reggina è datata 22 marzo 2009, gol di Esteban Cambiasso e doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Un facile successo per la squadra di José Mourinho, che segnò le prime due reti entro il 10′. Per i calabresi a fine stagione retrocessione in Serie B e poi un lungo periodo nelle categorie inferiori. Che potrebbe interrompersi presto, visto il secondo posto attuale dopo diciotto giornate. Domani l’amichevole tutta in famiglia tra i fratelli Inzaghi farà tornare l’Inter al Granillo dopo oltre quattordici anni. L’ultima volta a Reggio Calabria contro la Reggina risale all’incontro d’andata della stessa stagione, sabato 1 novembre 2008. Segnano Douglas Maicon e Patrick Vieira (9′ e 23′), pareggiano gli amaranto con Francesco Cozza e Franco Brienza (34′ e 53) ma al 91′ Ivan Ramiro Cordoba, in mischia, firma il definitivo e pesantissimo 2-3. L’Inter ha vinto 17 volte contro la Reggina, con 6 pareggi e una sola sconfitta (2-1 l’1 ottobre 2000, con sfogo di Marcello Lippi e inevitabile esonero), al Granillo 7 successi e 3 segni X oltre all’affermazione calabrese.