Zhang scherza facendo la colletta, il budget però è a zero – TS

Siparietto che divide la tifoseria, c’è chi ride e chi invece ride per non piangere. Zhang scherza alla festa di Natale dell’Inter, ma la situazione in casa nerazzurra non è divertente, anzi.

5 EURO – Steven Zhang si è reso protagonista di un siparietto durante la festa natalizia dell’Inter (vedi articolo). Il presidente nerazzurro ha scherzato, chiedendo agli ospiti di lasciare 5 euro all’uscita che saranno usati per il mercato invernale di Piero Ausilio e Beppe Marotta. Secondo Tuttosport il problema è che la società è veramente al “verde”. Al momento il budget dei nerazzurri è zero, ed è sempre legato a una cessione. Torna la famosa questione dei 60 milioni entro il 30 giugno. Difficile però che ci si discosti dal mercato dei parametri zero con queste condizioni. A confermarlo sono le mosse dell’Inter per il vice Onana, con Neto come obiettivo principale. Yann Sommer sfuma, dato che il Bayern Monaco è disposto a pagarne il cartellino.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino