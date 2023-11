Precedenti Benfica-Inter: più partite nel 2023 che negli altri anni!

Benfica-Inter si giocherà domani alle 21 ora italiana e i precedenti sono più quest’anno che negli altri. Questo grazie sia all’andata sia ai due quarti di finale della scorsa Champions League.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il Benfica-Inter numero 3 in trasferta. La prima volta che si è giocato a Lisbona, quando l’Estadio da Luz era stato inaugurato da pochi mesi in vista degli Europei del 2004 in Portogallo, era l’andata degli ottavi di Coppa UEFA. L’11 marzo 2004 finì 0-0, con una prestazione molto difensiva della squadra all’epoca allenata da Alberto Zaccheroni (quasi “alla Massimiliano Allegri“…), con poche occasioni. Strategia che pagò al ritorno, dove ci fu un memorabile 4-3 con qualificazione decisa grazie a una grande rimonta dopo lo svantaggio iniziale di Nuno Gomes. In una partita ricordata per lo slalom di Giorgos Karagounis in occasione del momentaneo pareggio (1-1) di Obafemi Martins nell’ultimo istante del primo tempo.

2023 QUASI PERFETTO – Già tre partite fra le due squadre soltanto quest’anno. Questo fa sì che, con la quarta di domani, nel solo 2023 ci saranno più sfide fra Inter e Benfica che negli anni precedenti (l’altra è l’1-0 in finale di Coppa dei Campioni a San Siro il 27 maggio 1965, gol di Jair). All’andata è finita 1-0 il 3 ottobre, con rete fondamentale di Marcus Thuram nella ripresa in un match che poteva finire con uno scarto di gran lunga maggiore. Nella passata stagione doppio incrocio ai quarti di finale di Champions League, con una vittoria e un pareggio (ininfluente). All’Estadio da Luz è finita 0-2 lo scorso 11 aprile, a segno nella ripresa Nicolò Barella e un rigore di Romelu Lukaku per fallo di mano dell’ex Joao Mario. Il ritorno, il 19 aprile, finisce 3-3 con pari portoghese allo scadere che non cambia l’esito.