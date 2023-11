Sanchez, da Inzaghi indicazione quasi totale per Benfica-Inter

L’annuncio certo Inzaghi l’ha dato su Audero, che in Benfica-Inter domani giocherà per la prima volta in nerazzurro. Ma è possibile ci sia spazio anche per Sanchez.

LE SCELTE – Alexis Sanchez con Marko Arnautovic è una possibilità concreta di coppia d’attacco dall’inizio in Benfica-Inter. Nella conferenza stampa che si è conclusa poco fa, l’allenatore non ha escluso di cambiare entrambi i giocatori in avanti, facendo rifiatare Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Le parole di Inzaghi, che non dà certezza assoluta ma lo fa intendere: «Per quanto riguarda Sanchez domani penso che possa giocare dall’inizio. Ha avuto un problema dopo le due partite in nazionale, è arrivato con una caviglia in disordine gonfia. È stato ad allenarsi venerdì, sabato e domenica, oggi si è allenato in gruppo e penso che potrà giocare. Sta facendo molto bene, si sta allenando e comportando benissimo. Siamo tutti contenti, ha fatto un gol importantissimo col Salisburgo e non sta avendo intoppi a parte questo. Per lui è importantissimo allenarsi, dopo luglio e agosto dove non era riuscito a fare ritiro con un club e aveva lavorato da solo, che è diverso. Sulle questioni del Cile non ho avuto tempo di parlare con Sanchez, lo farò».