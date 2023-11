Col Benfica l’Inter fa rotazioni: formazione con vista Napoli

Domani l’Inter di Inzaghi, già qualificata agli ottavi di finale, si gioca la quinta giornata di Champions League contro il Benfica ultimo del gruppo. Energie riservate con vista al Napoli.

CAMBI – Dopo la gara con la Juventus al rientro dagli impegni nazionali, i titolarissimi dell’Inter di Simone Inzaghi dovrebbero rifiatare domani contro il Benfica. In vista c’è il big match di domenica sera al Maradona contro il Napoli. Una gara che vale tanto per la classifica della Serie A. Così, in virtù di un girone di Champions League già superato alla grande vincendo a Salisburgo tre settimane fa, il tecnico nerazzurro opterà per un ampio turnover contro i portoghesi. Cambia il portiere e molti altri. La probabile formazione per Benfica-Inter dovrebbe essere Audero; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Sanchez, Arnautovic. Con Inzaghi che, poco fa, in conferenza stampa ha dato per certa la presenza dal 1′ di Emil Audero (al debutto) e quasi certa quella di Alexis Sanchez (al rientro). Da sottolineare il fatto che Kristjan Asllani giocherà da diffidato e dovrà stare attento a un eventuale cartellino giallo che, nel caso, gli farebbe saltare Inter-Real Sociedad del 12 dicembre. Partita quella, a differenza di Benfica-Inter, decisiva per il primato.