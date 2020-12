Pagelle Cagliari-Inter: Barella polmone, D’Ambrosio decisivo. Perisic flop

Condividi questo articolo

Cagliari-Inter-Pagelle

Pagelle Cagliari-Inter: Antonio Conte torna a schierare Christian Eriksen dal primo minuto (qui le formazioni ufficiali) e si affida ad Alexis Sanchez in attacco. Super prova di Barella e D’Ambrosio appena entra la decide. Male Perisic. Ecco tutti i voti

HANDANOVIC 5,5: Momento sicuramente sfortunato: un tiro subito, un gol. Lui, però, è fermo.

SKRINIAR 6: Un paio di buoni lanci e coperture, ma non spicca nella retroguardia nerazzurra.

DE VRIJ 6: Ottimo nelle chiusure aeree: Pavoletti non gli scappa mai. Manca un po’ di cattiveria.

BASTONI 6: Grande personalità in impostazione, a volte un po’ più impreciso in chiusura.

– LAUTARO MARTINEZ 6,5: Ingresso di qualità in partita. Tiene dei buoni palloni e crea pericoli.

Pagelle Cagliari-Inter, il centrocampo: Barella migliore in campo

DARMIAN 5,5: Ingaggia diversi duelli sulla fascia destra, ma raramente riesce a passare. Buon assist, non sfruttato dai compagni.

– YOUNG 6: Entra con voglia ma raramente riesce a sfondare.

BARELLA 7,5: A volte sbaglia scelta, ma è un moto perpetuo. Gran gol che pareggia la partita; non molla fino alla fine.

BROZOVIC 6: Lotta al centro, ma spesso oggi è un po’ troppo disordinato. Sbaglia alcuni palloni semplici, ma è prezioso.

ERIKSEN 5,5: A corrente alternata. Un paio di buone giocate di qualità, ma fa fatica in difesa e a entrare in partita.

– SENSI 6,5: Non è ancora al top, ma gioca bene e dà grande qualità alla manovra.

PERISIC 5: Non salta mai l’uomo e sbaglia tante giocate sull’esterno. Si divora anche un gol.

– HAKIMI 6: Inizia bene a destra, poi si fa male ed è costretto a uscire.

– D’AMBROSIO 7,5: Entra ed è subito decisivo con il solito inserimento sul secondo palo.

Le pagelle dei nerazzurri, l’attacco: gol sbagliati, poi 1-3

LUKAKU 6: Sbaglia un gol in avvio. Si fa vedere spesso, ma non sfonda con continuità. Alla fine batte Cragno per l’1-3 finale.

SANCHEZ 6: E’ prezioso nel cucire in gioco, con aperture e tocchi di grande qualità. Ha un paio di grandi occasioni, ma Cragno si supera. Grande sacrificio per la squadra.

Pagelle Cagliari-Inter, i voti di Conte e degli avversari

CONTE 6,5: L’inizio è da grande squadra, ma i suoi impattano contro una grande Cragno e si divorano diversi gol. La ribalta nel secondo tempo, dopo aver messo la squadra a 4 dietro.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno 6,5; Faragò 6,5 (Klavan 5,5), Walukiewicz 6, Carboni 6 (Simeone SV), Lykogiannis 6; Marin 6, Rog 6; Zappa 5,5, Joao Pedro 5,5, Sottil 6,5 (Nandez 5,5); Pavoletti 6 (Cerri 6). Allenatore: Di Francesco 6.