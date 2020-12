Cagliari-Inter 1-3! Conte passa finalmente a 4 e la ribalta, eurogol Barella

Nicolò Barella

Cagliari-Inter si è appena conclusa col risultato di 1-3. Dopo il primo tempo, chiuso sull’1-0 (vedi articolo), i nerazzurri la ribaltano con i gol di Barella, D’Ambrosio e Lukaku. E Conte, finalmente, passsa alla difesa a quattro.

CAGLIARI-INTER, SECONDO TEMPO – C’è Achraf Hakimi per Ivan Perisic nell’Inter dopo l’intervallo, Matteo Darmian scala a sinistra. Proprio il 36 al 50’ crossa per la girata di Milan Skriniar, palla sul fondo. Un minuto dopo sfonda Romelu Lukaku, ma sul suo cross basso dal fondo si ostacolano Hakimi e Alexis Sanchez: grossa chance buttata. Doppio cambio al 58’: fuori Christian Eriksen e Darmian, dentro Stefano Sensi e Ashley Young. Subito propositivo l’inglese con un bel tiro che chiama ancora Alessio Cragno a salvare il risultato. Ci prova anche Sanchez al 62’: destro deviato in corner. Spreca invece Sensi al 67’ calciando alto un rigore in movimento su invitante cross di Hakimi. L’ingresso di Ragnar Klavan e Nahitan Nandez porta il Cagliari a passare al 5-3-2. Conte invece si sposta a quattro, con Lautaro Martinez per un insufficiente Alessandro Bastoni. Sfiora il pari Sensi, con un destro dai diciotto metri sfiorato quanto basta per non trasformarlo nell’1-1. Che, finalmente, arriva sul corner seguente: Cragno lo smanaccia, ma non può fare nulla sul magnifico destro al volo di Nicolò Barella. Che, da ex, ovviamente non esulta. Danilo D’Ambrosio, appena entrato al posto dell’infortunato Hakimi, al primo pallone toccato fa gol: di testa su cross di Barella. Lukaku sfiora il tris in contropiede con un sinistro respinto di piede da Cragno, mentre Alberto Cerri si divora il 2-2 da due passi all’89’. Nel quarto di cinque minuti di recupero contropiede dopo un corner con Cragno a centrocampo, Lukaku lo salta e va a segnare a porta vuota.

CAGLIARI-INTER 1-3 – IL TABELLINO

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Faragò (68’ Klavan), Walukiewicz, Carboni (89’ Simeone), Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil (68’ Nandez), Pavoletti (75’ Cerri).

In panchina: Aresti, Vicario, Caligara, Pinna, Tramoni, Pisacane, Oliva, Ceppitelli.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni (72’ Lautaro Martinez); Darmian (58’ Young), Barella, Brozovic, Eriksen (58’ Sensi), Perisic (46’ Hakimi, 83’ D’Ambrosio); Lukaku, Sanchez.

In panchina: Padelli, I. Radu, Gagliardini, Kolarov, Ranocchia.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli (Bindoni – Raspollini; Marinelli; VAR Doveri; A. VAR Giallatini)

Gol: 42’ Sottil (C), 77’ Barella, 84’ D’Ambrosio, 94’ Lukaku

Ammoniti: Faragò, Pavoletti (C), Darmian (I)

Recupero: 2’ PT, 5’ ST