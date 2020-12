Barella: “Vittoria di squadra! Gol? Sono un professionista, ma mi dispiace”

Nicolò Barella, andato a segno contro la sua ex squadra, ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di DAZN, dopo il triplice fischio di Cagliari-Inter, match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A

RIMONTA – Cagliari-Inter è finita 1-3. Nicolò Barella, che ha siglato la rete del momentaneo 1-1, ha parlato così, ai microfoni di DAZN, nel post gara: «Questo è sempre stato un campo difficile, bella vittoria di squadra. Non abbiamo mai mollato. Siamo contenti. Ci saranno sempre momenti difficili, dobbiamo essere bravi, compatti e giocare da squadra, che è la cosa che ci viene meglio. Se ho dei limiti? Ce ne sono, devo migliorare in tante cose. Il gol? L’ho fatto grazie alla fasciatura (ride). A parte gli scherzi, sono contentissimo e mi dispiace anche un po’ per il gol al Cagliari. Cosa provo? Sempre emozionante, sono un professionista e devo giocare sempre dando il massimo con la squadra in cui sono ora».