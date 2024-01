Inter 2023, le pagelle di fine anno: i voti con i commenti [Esterni]

Inter, ecco finalmente il momento dei bilanci. Il 2023 è giunto al termine, per i nerazzurri c’è il primo posto in campionato. Il consueto appuntamento con le pagelle di fine anno è arrivato, si continua con gli esterni.

(N. 2) DENZEL DUMFRIES 6.5 – La seconda parte della scorsa stagione in campionato è un disastro. Timido, mai incisivo nell’uno contro uno e sempre propenso al passaggio verso i difensori, risultando spesso irritante. In Champions League però è determinante nei momenti più importanti: salvataggio sulla linea con il Porto, un altro con il Benfica al Da Luz, le marcature a uomo su Theo Hernandez e Leao in semifinale. Sulla finale di Istanbul c’è il suo timbro, inaspettatamente con la fase difensiva. In quest’annata invece risulta un fattore a pieno in attacco. Cattiveria, potenza fisica, cross di qualità come quello per Marcus Thuram con il Benfica a San Siro. 2 gol e 4 assist, poi l’infortunio a fermare le sue ottime prestazioni.

(N. 7) JUAN CUADRADO 4 – Arrivato nel clamore generale, tra le critiche feroci dei tifosi che alla fine hanno avuto ragione. L’acquisto del colombiano nell’estate del 2023 si è rivelato un vero e proprio flop, conseguenza soprattutto dell’infortunio e dell’operazione successiva al tendine d’Achille. Sfortunato sì, ma mai in grado di aiutare sulla fascia destra. Fa una sola partita da titolare con la Real Sociedad in Champions League e due assist con Fiorentina e Napoli in campionato. L’insufficienza nelle pagelle non ha eguali.

(N. 30) CARLOS AUGUSTO 6 – Acquistato dal Monza al posto di Robin Gosens si fa vedere molto di più da braccetto di sinistra piuttosto che da esterno. Con il Napoli la sua prima grandissima prestazione dove entra nell’azione del secondo gol nerazzurro. L’Inter ha comunque un ottimo ripiego per sostituire Dimarco, serve liberarsi della pressione della squadra top e imparare i movimenti per proporsi come fa il compagno sulla fascia sinistra. Un ulteriore step di crescita per confermarsi giocatore da Inter e Nazionale del Brasile, dove è stato convocato per la prima volta in carriera.

(N. 32) FEDERICO DIMARCO 9 – 3 gol e 5 assist in questa stagione, 6 gol e 11 assist nella scorsa. Segna la rete decisiva in semifinale di Coppa Italia con la Juventus, segna la prima rete con il Milan in Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, è nominato tra i migliori undici della Champions League del 2022-2023, edizione chiusa con 5 assist. Federico Dimarco rappresenta l’interismo, il ragazzo che ha coronato il sogno che tutti i tifosi hanno fin da piccoli. Un tifoso in campo, cantando e preparando gol su un piatto d’argento agli attaccanti, finisce il suo anno solare con il rinnovo di contratto fino al 2027. Il meritato premio a chi ha avuto pazienza, a chi ha saputo aspettare il suo momento in nerazzurro e a chi oggi è a tutti gli effetti uno dei migliori esterni sinistri del mondo.

Media di reparto: 6.5

Pagelle Inter e non solo: tutte le informazioni

