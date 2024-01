Inter ABC di inizio 2024: Allegri, Buchanan e Calciomercato per Inzaghi

Inter di Inzaghi alle prese con un inizio di 2024 scoppiettante. Il mese di gennaio ha un menù importante, che spazia dal campo all’extra campo. Per arrivare preparati all’esame Allegri, Buchanan aprirà il Calciomercato nerazzurro. E il lungo cammino da fare è già noto da tempo

ABC 2024 – L’inizio del nuovo anno per l’Inter non prevede distrazioni né soste. Il calendario è talmente fitto di impegni a gennaio che, prima di pensare alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, c’è uno Scudetto ancora da vincere ma da iniziare già a difendere. L’avversario sulla strada nerazzurra è la Juventus di Massimiliano Allegri, che continua a vincere – di misura – tenendo il passo dell’Inter capolista. Uno scenario che può durare un altro mese prima dello scontro diretto. Il 4 febbraio a Milano può cambiare tutto, nel bene o nel male. I punti in palio in Inter-Juventus possono valere davvero mezzo Scudetto. Per arrivare a quell’appuntamento al meglio l’Inter ha due strade percorribili. In primis, non sbagliare nulla in Serie A, quindi evitare altri passi falsi come quello di Genova. Si inizia con l’Hellas Verona (6 gennaio), poi Monza (13 gennaio) e Fiorentina (28 gennaio). In seguito, rinforzare la rosa di Simone Inzaghi che, in teoria, necessita di più innesti. Il primo sarà il jolly Tajon Buchanan (Club Brugge) sulla fascia destra. Il calciomercato invernale aprirà proprio nelle prossime ore. Dal 2 al 31 gennaio in casa Inter potrebbe esserci un viavai di due-tre pedine, ruolo per ruolo, in grado di migliorare la situazione. Archiviato il 2023, il 2024 dell’Inter di Inzaghi inizia dall’ABC: Allegri l’avversario da battere, Buchanan la novità da sfruttare e il Calciomercato l’opportunità da cogliere. Tutto in un mese.