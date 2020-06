Moviola Parma-Inter: fuorigioco annulla rigore. Berni, altra espulsione!

Parma-Inter ha avuto Fabio Maresca come arbitro della partita. Questa la moviola dell’incontro valido per la ventottesima giornata di Serie A 2019-2020 e finito 1-2, con la valutazione del fischietto della sezione di Napoli, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA PARMA-INTER – Fabio Maresca voto 5.5. Direzione di gara piuttosto indecisa, già dalle prime battute. Al 13′ tiro di Nicolò Barella che finisce addosso a Bruno Alves, poi sul rimpallo va sul braccio di Kastriot Dermaku: del tutto accidentale. Sarebbe invece da rigore il tocco di Jasmin Kurtic, ma al momento della battuta della punizione Diego Godin è in fuorigioco: il VAR richiama l’arbitro che valuta la deviazione col braccio come irregolare, ma la prima infrazione è quella che conta. Essendoci stata review si riparte con la punizione per il Parma anziché il calcio d’angolo assegnato in diretta. Al 37′ contatto fra Nicolò Barella e Dejan Kulusevski che cade un po’ troppo facilmente, non da intervento VAR e in aggiunta l’azione era partita da un contrasto dubbio. Ripresa di Parma-Inter con la seconda espulsione stagionale per Tommaso Berni, che vede il rosso al 68′ per proteste. A dieci minuti dal termine cade Alessandro Bastoni appena dentro l’area, ma senza intervento falloso di Hernani. Niente da segnalare a livello di moviola sui due gol dell’Inter, dopo l’1-1 espulso Juraj Kucka col rosso diretto (era già ammonito). Per tre minuti, dopo il pareggio, non si gioca più, Parma-Inter finisce con venti secondi supplementari di recupero.