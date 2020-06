Cesari: “Contatto Kulusevski-Barella da VAR. Regolare il gol di De Vrij”

L’Inter ha espugnato il Tardini di Parma con un 2-1 in rimonta firmato De Vrij e Bastoni. Non mancano però le proteste dei ducali per alcuni episodi arbitrari. Graziano Cesari, ex arbitro, nel corso della trasmissione “Pressing Serie A”, analizza gli episodi occorsi durante la gara

EPISODI – Questa l’analisi di Graziano Cesari: «Il Parma contesta apertamente l’operato di Maresca e di Guida al VAR. Il primo episodio è il fallo di mano di Kucka in area del Parma, non sanzionato per il fuorigioco di Godin. L’arbitro, in questo caso ha deciso in maniera corretta. Al 37′ il Parma recrimina un fallo da rigore per il contrasto tra Barella e Kulusevski. Lì, non capisco perché l’arbitro non sia andato a vedere al VAR. Il contatto, dalle immagini, pare esserci. Sul gol di De Vrij c’è una protesta del Parma su una presunta spinta di Lautaro Martinez su Laurini. A mio avviso non c’è nulla: come tutti i calciatori l’argentino cerca di proteggersi. Per le proteste su questo episodio Kucka verrà espulso».