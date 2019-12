Moviola Inter-Genoa: Pairetto grazia Romero. Rigore netto, no recupero

Condividi questo articolo

Inter-Genoa ha avuto Luca Pairetto come arbitro della partita. Questa la moviola dell’incontro valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2019-2020 e finito 4-0, con la valutazione del fischietto della sezione di Nichelino, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.



MOVIOLA INTER-GENOA – Luca Pairetto voto 5.5. La curiosità principale è data dal recupero praticamente nullo: venticinque secondi nel primo tempo, neanche uno nella ripresa. Al 10′ Andrea Pinamonti rifila una gomitata al volto a Stefan de Vrij: nemmeno fallo, era invece da ammonizione. Poco prima dell’intervallo graziato Cristian Romero, che ammonito un paio di minuti prima per un intervento plateale su Sebastiano Esposito commette un fallo di mano al limite. Il difensore del Genoa interrompe un’azione potenzialmente pericolosa, perché la palla sarebbe finita in area, doveva ricevere il secondo giallo. Errore grave. Ripresa di Inter-Genoa con due episodi da moviola in area, questi giudicati bene da Pairetto. Al 48′ Esposito chiede un altro fallo di mano di Romero, ma qui l’intervento è con le braccia dietro la schiena: tutto regolare. Il rigore che porta al terzo gol dell’Inter è invece netto: Kevin Agudelo prende in pieno Roberto Gagliardini. Rischia un minimo Alessandro Bastoni, già ammonito, per un intervento su Davide Biraschi, ma il primo fallo era del difensore su Esposito a inizio azione.