Criscito: “Delusi, ma Inter piena di campioni e con mezza palla fanno gol”

Le parole del capitano rossoblu Domenico Criscito, nel post partita di Inter-Genoa, ai giornalisti presenti in zona mista.

DELUSIONE – Tanta delusione, in casa Genoa, dopo la brutta sconfitta contro l’Inter. Uno dei pochi a metterci la faccia è ovviamente il suo capitano, Domenico Criscito, che ha parlato così in zona mista: «Ci sta andando tutto male. Il campionato è ancora lungo e c’è da lavorare. Bisogna cambiare mentalità dopo le vacanze. Voci su Diego Lopez? A inizio anno si aspettavano tutti una stagione diversa, normale che le colpe vadano all’allenatore ma non è questo l’atteggiamento giusto per affrontare il campionato. Quando hai una squadra giovane, nei momenti complicati viene fuori un po’ di paura. Solo con il lavoro si può uscire da questo tunnel. Ci teniamo tutti a far bene. Lasse Schone? Va messo nelle condizioni migliori per esprimersi, se i risultati non arrivano la colpa è di tutti, anche del capitano. Facciamo quello che ci chiede il mister, l’Inter pressava bene e sapeva cosa fare. Il possesso palla da dietro serve a liberare gli uomini davanti, peccato che oggi non ci siamo riusciti. Perdere il derby all’ultimo è stata una brutta botta, ma la differenza oggi l’hanno fatta i campioni in campo. Non puoi lasciar loro neanche una mezza palla».