Gagliardini: “Serie A? Inter lotta fino in fondo, grande sintonia. Genoa…”

Gagliardini ha parlato in zona mista al termine della partita tra Inter e Genoa. Il centrocampista ha sottolineato gli obiettivi e le qualità dei nerazzurri in questa stagione. Di seguito le sue dichiarazioni anche sulla lotta con la Juventus in Serie A.

VITTORIA E OBIETTIVI – Roberto Gagliardini parla dopo la vittoria dell’Inter di oggi: «Ho un conto in sospeso col Genoa? No, è solo una coincidenza. Sono comunque contento del gol e per la prestazione. Al di là di ogni più rosea aspettativa? Forse per andare oltre dovevamo passare il turno in Champions League, che è il rammarico visto che c’erano le possibilità di passare ma ormai è un capitolo chiuso. Siamo in Europa League e vogliamo lottare fino in fondo per il campionato. Sono contento della prestazione, anche io veniva da un periodo un po’ sfortunato per via degli infortuni. Ora mi aspetto altre prestazioni così l’anno prossimo».

I SEGRETI NERAZZURRI – Gagliardini prosegue: «Il gruppo è il segreto dell’Inter? Sicuramente è una delle tante qualità che abbiamo, è fondamentale. Quest’anno c’è grande sintonia tra tutti. Ci si vuole bene, quindi penso sia un punto di forza in più e in campo si vede. Se c’è la convinzione che quest’anno si possa fare veramente bene? La convinzione c’è e ci deve essere. Siamo stati superiori contro ogni avversario o comunque ce la siamo sempre giocata. Dobbiamo assolutamente pensarci e stare lì nei piani alti della classifica. Il gesto di Romelu Lukaku che cede il rigore a Sebastiano Esposito? È stato un bel gesto poi ha segnato ed è stata una serata ottima».

