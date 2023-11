Moviola Inter-Frosinone: su Thuram altro che rigorino! E un rischio

Inter-Frosinone ha avuto Dionisi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di L’Aquila, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-FROSINONE, PRIMO TEMPO – Federico Dionisi voto 6. Non certo un arbitraggio all’altezza o da ricordare, ma alla fine in qualche modo se la cava. Al 9′ Lautaro Martinez entra in area da sinistra ed è affrontato da Ilario Monterisi, bravissimo a prendere il pallone e mandarlo in corner. Due minuti dopo l’arbitro sbaglia malamente, fermando l’Inter per un fallo di Caleb Okoli su Marcus Thuram negando il vantaggio con Nicolò Barella che aveva smarcato Henrikh Mkhitaryan solo davanti alla porta. Rischia il Frosinone al 34′, quando Pol Lirola va a contrasto con Mkhitaryan. Si prosegue, c’è un’inquadratura dove sembra che il laterale prenda un attimo prima la palla e un’altra dove invece sembra rigore netto. Di certo ha rischiato.

MOVIOLA INTER-FROSINONE, SECONDO TEMPO – Nelle interviste Eusebio Di Francesco ha definito un “rigorino“, o addirittura detto qualcosa di peggio, su quello assegnato dopo poco più di un minuto della ripresa. Beh, forse farebbe meglio a riguardare le immagini. Thuram salta Monterisi, che da terra lo sgambetta quando l’attaccante sta per calciare in piena area di rigore: più fallo di così… Da lì la partita scorre via liscia senza che ci sia molto altro da segnalare. L’unica ammonizione è per un giocatore del Frosinone, il centrocampista Marco Brescianini che al 71′ entra su Francesco Acerbi a palla ormai già scaricata. Nel finale chiede un rigore soprattutto Lautaro Martinez, perché voleva segnare, a seguito di un rimpallo in area su corner fra Acerbi e Okoli. Non sembra però che nella carambola possano esserci gli estremi per dare fallo di mano.