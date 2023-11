Di Francesco: «Per me non era rigore! Eurogol Dimarco»

L’Inter si è ripresa la testa della classifica grazie al successo per 2-0 sul Frosinone. Tutta l’amarezza di Di Francesco nel post-partita di Sky Sport

ANALISI – Questa l’analisi di Di Francesco: «Eurogol Dimarco? Il calcio è così, è fatto di episodi. A volte ti girano a favore, altri meno. In questo caso ha fatto un eurogol, peccato perché nell’azione precedente c’era un azione che potevamo sfruttare meglio. La squadra ha espresso un ottimo calcio, ha fatto un’ottima gara andando a prendere l’Inter alta. Peccato per il primo e secondo gol, e allo scivolone del nostro difensore. Per me non era proprio rigore rigore rigore, perché il giocatore si è fermato. Il primo ad essere rammaricato è Soulé, nel primo tempo ha avuto tre occasioni per calciare in porta. Ha fatto qualche dribbling in più. deve capire che in certi momenti della gara devi sfruttare le occasioni. Peccato per i gol presi, hanno portato la gara sulla direzione voluta dall’Inter. L’Inter è una squadra che se gli dai l’opportunità arrivano in tanti a chiudere e sono pericolossissimi. Loro quando arrivano sul fondo, e lo fanno spesso, ho cercato di togliergli ampiezza. E prima dell’eurogol siamo stati bravi a concedere poco, ma quando giochi con loro bisogna essere aggressivi cercando di tenerli nella loro metà campo. Ci siamo riusciti per lunghi tratti, peccato per il secondo gol».