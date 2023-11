Mkhitaryan: «Juventus? Concentrati su come far male e prendere 3 punti!»

Un’altra ottima risposta dalla squadra di Inzaghi: l’Inter risale in vetta alla classifica di Serie A. Al termine della sfida contro il Frosinone Henrikh Mkhitaryan interviene su Dazn pensando già alla prossima contro la Juventus.

FARE MALE – Bella serata a San Siro per l’Inter. Dopo aver battuto il Frosinone Henrikh Mkhitaryan dichiara: «Tutti mi hanno detto che ho fatto un assist. Ma io ero contentissimo per il gol di Dimarco. È stato incredibile anche se non voleva calciare in porta. Quello che conta è che la palla è entrata in rete. Cosa mi piace della Juventus? Mi piace il fatto che la prossima sarà una partita importante per entrambe le squadre. Dobbiamo concentrarci sulla nostra partita e il nostro gioco. Su come giocare, come fargli male e prendere tre punti. Sappiamo che sarà una partita per il primo e il secondo posto e per quello dobbiamo fare il nostro. Il loro punto di forza? Non voglio essere io a dire quello in cui sono bravi. Io dico solo che dobbiamo fare il nostro gioco. Dall’inizio ho detto che questa non è una nuova stagione ma il continuo di quella dello scorso anno. Siamo cresciuti come squadra, come spogliatoio, con l’esperienza e con la fase tattica. Per quello stiamo facendo la differenza. Ma sappiamo che ogni partita è molto difficile. Abbiamo cambiato anche metà squadra ma facciamo vedere che siamo ancora più o meno sereni. A quelli che sono arrivati abbiamo dato una grande mano e anche loro la danno a noi. Dimarco mi offrirà qualcosa? No, per noi questo è normale. Giochiamo l’uno per l’altro».