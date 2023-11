Atalanta-Inter, c’è l’audio VAR sul contatto Dimarco-Lookman

In Atalanta-Inter giocata la settimana scorsa e terminata sul punteggio di 1-2, si è parlato tanto del possibile fallo di Lookman su Federico Dimarco, in occasione del gol di Gianluca Scamacca. Su DAZN durante “Open VAR” il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, ha svelato l’audio tra l’arbitro Simone Sozza e il VAR Irrati.

SVELATO L’AUDIO – Dopo Atalanta-Inter 1-2 dello scorso 4 novembre, resta ancora il dubbio sul contatto tra Lookman e Federico Dimarco in area di rigore nerazzurra, in occasione del gol dei bergamaschi con Gianluca Scamacca. Il difensore dell’Inter cade a terra dopo un contatto, ma il gol viene convalidato dal VAR, che in quell’occasione era Irrati. Su DAZN è stato rivelato l’audio di quest’ultimo, in contatto con l’arbitro Simone Sozza: «Possibile fallo… non ho bandierina. Vediamo subito il possibile fallo. Qua non c’è niente, qua non c’è niente. Per me non è fallo. Fammelo vedere largo ora, 16 metri velocità normale. Niente, perfetto. Ora il passaggio. Simo, Massi, il gol è regolare puoi riprendere il gioco. Contatto di gioco normale».