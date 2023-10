Moviola Inter-Bologna: Guida irritante, si perde anche cose evidenti

Inter-Bologna ha avuto Guida come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per l’ottava giornata di Serie A 2023-2024 e finito 2-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Torre Annunziata, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-BOLOGNA, PRIMO TEMPO – Marco Guida voto 5. Gestisce molto male la maggior parte delle situazioni e crea nervosismo dal nulla. Al 16’ è evidente il rigore per il Bologna, con Lautaro Martinez che cintura Lewis Ferguson, ma incredibilmente se lo perde pur essendo lì davanti. Inevitabile il ricorso al VAR, che manda i rossoblù dal dischetto. Primo giallo al 32’, per Dan Ndoye che butta giù Hakan Calhanoglu. Chiede timidamente un rigore l’Inter al 34’, ma il contatto fra Henrikh Mkhitaryan e Lorenzo De Silvestri è minimo ed è giusto lasciar proseguire.

MOVIOLA INTER-BOLOGNA, SECONDO TEMPO – Molto particolare il giallo dato a Lautaro Martinez al 58’, per una scivolata con Ferguson dove prende per primo il pallone mandandolo dalla parte opposta. Un minuto dopo fallaccio di Riccardo Calafiori su Juan Guillermo Cuadrado, si prosegue e sul cross di Carlos Augusto segna Alexis Sanchez ma in fuorigioco. Su un altro offside, di Alexis Saelemaekers, il nuovo entrato butta via il pallone in maniera plateale ma manca il giallo. Un minuto dopo, sull’ennesimo fallo ignorato (ai danni di Sanchez, in questo caso) arriva l’ammonizione per proteste a Simone Inzaghi. Fra i tanti svarioni manca un angolo evidente al 74’, quando sulla deviazione di Lautaro Martinez è evidente l’ultimo tocco di Ferguson. Lo stesso Ferguson al 90’ va addosso ad Alessandro Bastoni ma guadagna incredibilmente punizione a suo favore. E il difensore dell’Inter è ammonito per proteste. Lukasz Skorupski perde tempo dal 2-2 in poi e non prende un cartellino, che arriva solo al 94’ per Sam Beukema.