Lautaro Martinez raggiunge 2 mostri sacri nel 2-2 di Inter-Bologna!

RECORD − L’Inter ha pareggiato contro il Bologna per 2-2 nella sfida giocata alle 15 a San Siro. Un pari beffardo visto il doppio vantaggio iniziale firmato da Acerbi e Lautaro Martinez. A proposito del Toro, il capitano nerazzurro – con l’eurogol messo a segno – ha toccato quota 10 gol in otto partite di campionato. L’argentino diventa il terzo giocatore nella storia dell’Inter ad andare in doppia cifra di gol nelle prime otte partite giocate in una stagione di Serie A. Come lui Meazza (11 nel 1935/36) e Angelillo (16 nel 1958/59). Sicuramente un record prestigioso, che però il Toro non potrà godersi al 100% a causa del mezzo passo falso.