Ravezzani: «Sommer come l’ultimo Handanovic! Portiere discreto»

DISCRETO − Fabio Ravezzani si è concentrato sul gol del pareggio del Bologna di Joshua Zirkzee. Il giornalista, su Twitter, dà qualche colpa a Sommer: «Sommer prende un gol come l’ultimo Handanovic. Forse non ci sarebbe arrivato, ma non tenta neppure la parata. L’Inter ha preso un portiere discreto, ma non fortissimo e d’altronde col budget a disposizione non poteva permettersi di più».