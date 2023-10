HOTPOST – Rivedi la diretta video con analisi e commento di Inter-Bologna

Torna Hotpost, l’appuntamento con la Redazione di Inter-News.it per commentare le gare dei nerazzurri. Rivedi in differita il video della puntata andata in diretta oggi pomeriggio in occasione di Inter-Bologna di Serie A, terminata sul punteggio di 2-2 allo San Siro.

Ti sei perso l'appuntamento LIVE dedicato alla partita Inter-Bologna con la Redazione di Inter-News.it? Nessun problema! Rivedi la puntata di Hotpost in differita, quando e come vuoi, con il commento degli ultimi minuti in diretta e le analisi al termine dell'amichevole. Un appuntamento fisso per commentare le gare giocate dai nerazzurri. Di seguito il video dei minuti finali di Inter-Bologna e l'analisi della partita, con Romina Sorbelli in conduzione e Alessia Gentile.

PROSSIMO APPUNTAMENTO – Questa la nuova puntata del format Hotpost firmato Inter-News.it per commentare in diretta il pareggio in campionato contro il Bologna. Prossimo appuntamento in occasione della nona giornata di Serie A, che arriverà dopo la sosta, quando i nerazzurri incontreranno il Torino.