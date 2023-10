Juventus, vittoria d’angolo contro il Torino. Allegri a -2 dall’Inter

Juventus-Torino finisce 2-0. I bianconeri vincono il Derby della Mole con due gol quasi in fotocopia nella ripresa. L’Inter si trova a sole due lunghezze di distanza

POCO TORO − Allo Stadium va in scena il Derby della Mole tra Juventus e Torino. Match abbastanza equilibrato, con tanta intensità, ma privo di vere occasioni da gol. Il primo e unico squillo del primo tempo arriva al sesto minuto quando il guardalinee annulla un gol a Kean per fuorigioco. Bianconeri in avanti con Kean e Miretti trequartista, viste le assenze contemporanee di Vlahovic e Chiesa. Lato Torino, invece, dentro Zapata, Seck e Vlasic. Dal primo minuto anche i due ex interisti Bellanova a destra e Lazaro a sinistra. Nella ripresa, esce meglio la squadra di Massimiliano Allegri che su angolo diventa letale. Dopo due minuti di secondo tempo, Gatti porta in vantaggio i suoi. Lunga attesa per un possibile offside di Kean, ma nessuna irregolarità: è 1-0. Al 62′, sempre su calcio d’angolo arriva il raddoppio, stavolta con Milik, che sfrutta un’uscita a vuoto di Milinkovic Savic. Col 2-0 la Juventus mette la partita in cassa forte, non rischiando praticamente nulla. Vittoria che avvicina i bianconeri a meno due dall’Inter, che oggi ha pareggiato 2-2 col Bologna.