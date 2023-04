Moviola Benfica-Inter: Oliver tutt’altro che insensibile sul rigore!

Benfica-Inter ha avuto Oliver come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022-2023 e finito 0-2. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione inglese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA BENFICA-INTER, PRIMO TEMPO – Michael Oliver voto 7.5. A cinque anni esatti dalla notte di Real Madrid-Juventus, dei fruttini e del bidone dell’immondizia al posto del cuore di Gianluigi Buffon ritrova un’italiana ai quarti di Champions League: un trionfo, bravo anche a gestire la pressione dell’ambiente. Prima ammonizione al 22′, Antonio Silva va con la gamba alta su Lautaro Martinez. Stessi protagonisti cinque minuti dopo, il difensore del Benfica evita il secondo giallo perché l’attaccante dell’Inter lo salta ma andando verso l’esterno. Alla mezz’ora triplo rimpallo fra Denzel Dumfries e Matteo Darmian in area, non c’è nulla (soprattutto sul terzo tocco, di Darmian).

MOVIOLA BENFICA-INTER, SECONDO TEMPO – Si riparte con un’ammonizione per Marcelo Brozovic, che ferma Rafa Silva che l’aveva saltato. Sullo 0-1 posizioni tutte regolari sul cross di Alessandro Bastoni per Nicolò Barella. Lo stesso Bastoni in una mischia in area al 56′ salva in maniera provvidenziale su Gonçalo Ramos nell’area piccola, è un contrasto e non va considerato falloso. Manca un giallo a Rafa Silva al 69′, fallo duro su Denzel Dumfries comunque fischiato. Succede di tutto al 78′: dopo la doppia occasione per Dumfries c’è un rimpallo e qualche giocatore dell’Inter protesta, ma si prosegue. Dieci secondi e lo stesso Dumfries crossa, trovando prima testa e poi mano di Joao Mario, difficile da capire in diretta. Intervento sempre punibile: mano in posizione innaturale (oltre le spalle), non la sana il precedente tocco di testa. Giusti il richiamo al VAR e il rigore senza giallo, che prende Edin Dzeko dalla panchina per l’esultanza.