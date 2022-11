Moviola Juventus-Inter: sul gol di mano di Danilo non si può discutere

Juventus-Inter ha avuto Doveri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la dodicesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA JUVENTUS-INTER, PRIMO TEMPO – Daniele Doveri voto 6. La principale decisione di un derby d’Italia insolitamente non riempito di episodi arbitrali spetta al VAR e lui deve solo ratificarla. Per mezz’ora c’è poco o nulla da discutere, poi al 37′ Gleison Bremer sbaglia lo stop e si fa male con Nicolò Barella che chiede fallo di mano, ma la prende con la spalla. Lo stesso Barella è tenuto in gioco da Juan Guillermo Cuadrado sul lancio di Henrikh Mkhitaryan, quando poi Denzel Dumfries getta al vento la palla dello 0-1. Nel recupero del primo tempo, su un angolo, nella mischia tocca Manuel Locatelli di mano mentre si tratteneva con Dumfries. Difficile ritenerlo punibile.

MOVIOLA JUVENTUS-INTER – Il primo giallo arriva al 56′, per Hakan Calhanoglu che tira giù Fabio Miretti. Poi l’episodio con più spiegazioni da dare: l’annullamento del 2-0 di Danilo da Silva. Sull’angolo di Filip Kostic anticipa l’inguardabile marcatura di Stefan de Vrij, ma dopo aver calciato il pallone gli schizza sulla sua mano destra prima di entrare in rete. Da regolamento è vietato convalidare un gol se segnato direttamente con la mano, a prescindere che il tocco sia involontario, casuale o qualsiasi altra casistica. C’è molto da aspettare per il check, ma alla fine le immagini inchiodano il brasiliano e il 2-0 non vale. A seguire arrivano altre tre ammonizioni, per Milan Skriniar, lo stesso Danilo e Wojciech Szczesny, su cui c’è poco da dire. Quella del portiere per perdita di tempo, poi allunga il recupero di trenta secondi ma a risultato ampiamente acquisito.