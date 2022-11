Allegri: «Nella ripresa meno timorosi. Gol annullato? Opportunità per noi»

Max Allegri nel post gara di Juventus-Inter ha commentato la vittoria dei suoi per 2-0. Per il tecnico il gol annullato a Danilo è stata un’opportunità. Il motivo

RIPRESA SUPERIORI − Allegri su Mediaset commenta la vittoria contro l’Inter: «Mi ero immaginato una partita così, nel primo tempo bene in alcune situazioni. Ma nella ripresa meno timorosi e giocato meglio. In partite equilibrate giusto portarsi dietro gli episodi. Vittoria importante perché abbiamo perso lo scontro diretto ma a Verona tocca vincere altrimenti questo successo si butterebbe via. Continuità in campionato? Unico modo per creare i presupposti e vincere le partite, i giocatori hanno interpretato bene. Si lavora per migliorare, importanti essere lucidi. Gol annullato? Opportunità per rimanere dentro la partita, bravi i ragazzi a non disunirsi».