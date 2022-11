Marelli: «Juventus-Inter, gol Danilo da annullare ma è paradosso: motivo»

Juventus-Inter è stata caratterizzata da un solo episodio arbitrale rilevante, vale a dire il gol annullato a Danilo per un fallo di mano. Luca Marelli commenta quanto accaduto a DAZN, definendo il tutto paradossale seppur il regolamento parli chiaro

PARADOSSO – Juventus-Inter è finita con la vittoria della squadra di Massimiliano Allegri che si è vista annullare il 2-0 di Danilo per un fallo di mano. Luca Marelli, ex arbitro, spiega che da regolamento è una decisione corretta definendola però un paradosso: «Il termine corretto è paradossale perché è un episodio al limite del paradosso. Da regolamento non può essere segnata una rete con la mano, l’ultimo tocco di Danilo è con la mano destra. Perché è un paradosso? Perché il tocco con la mano avviene a causa della trattenuta di de Vri che però non può essere mai calcio di rigore, per cui da regolamento è un gol da annullare. Il paradosso è che non si può annullare una rete per queste dinamiche. Perché non è calcio di rigore? Se concedi un calcio di rigore per una trattenuta di questo genere è decisamente troppo anche perché fuori dalle linee nazionali e internazionali che stanno seguendo gli arbitri. Su questo episodio bisogna ragionare a livello di disciplina generale».