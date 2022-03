Liverpool-Inter, formazione fatta per 10/11. Poi fatto un primo test – Sky

Per Liverpool-Inter la formazione di Inzaghi dovrebbe essere più o meno fatta. Manca però il ruolo principale: l’attaccante. Secondo Sky Sport c’è un ballottaggio in corso e occhio al test di oggi.

CHI GIOCA? – Per Liverpool-Inter dieci giocatori sono già sicuri di una maglia. Rispetto alla Salernitana torna Ivan Perisic a sinistra, al posto di Matteo Darmian, e Arturo Vidal sostituisce lo squalificato Nicolò Barella. Poi un ballottaggio, che secondo Sky Sport, riguarda il partner di Lautaro Martinez. In collegamento da Liverpool per 23, il giornalista Matteo Barzaghi fa sapere che nella rifinitura Simone Inzaghi ha provato Alexis Sanchez col Toro. Il cileno scalpita, non avendo giocato neanche un minuto venerdì. Edin Dzeko però arriva da una doppietta e nel sopralluogo ad Anfield (vedi articolo) è apparso molto carico ed entusiasta. Quale la scelta finale? Ancora non scontata, perché più volte Inzaghi ha poi cambiato rispetto al test della vigilia. Questa la probabile formazione per Liverpool-Inter, secondo Sky Sport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez.