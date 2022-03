Nosotti: «Inter, ecco come riaprirla col Liverpool. Non dispiaciuta l’andata»

L’Inter riparte dallo 0-2 dell’andata col Liverpool. Nosotti, durante 23 su Sky Sport 24, non esclude una possibilità (per quanto difficile) di riaprire il discorso qualificazione domani ad Anfield.

MINIMA CHANCE – Marco Nosotti indica la strada per l’Inter a Liverpool: «Come riaprirla? Fai gol nel primo tempo. Loro qualcosa dietro concedono, è il modo di giocare. L’importante è prendere la palla, però devo dire che l’Inter non mi era dispiaciuta nella scelta di giocare costruendo da dietro con insistenza, trovando un buon palleggio e precisione nei passaggi, soprattutto sulla catena di sinistra. Quello ha un po’ scompaginato un piano gara di Jurgen Klopp, che ovviamente quando ha accelerato aveva uomini di grandissima qualità. Se riuscirà a fare quel tipo di gara potrà avere un altro apporto in fase realizzativa: Edin Dzeko e Lautaro Martinez che abbiamo visto nell’ultima partita sono rinfrancati. Hanno ritrovato gol e giocata, forse la gamba va un po’ meglio».