Lione, che figuraccia in amichevole! 5-0 contro il Willem II: tra una settimana l’Inter

Il Lione, prossimo avversario dell’Inter in amichevole, oggi ha perso 5-0 contro il Willem II, squadra di seconda categoria olandese.

UMILIATI – Sarà pure un’amichevole, ma il 5-0 subito oggi dal Lione resterà bene impresso nella mente del tecnico Peter Bosz per un po’ di tempo. I francesi oggi hanno perso contro il Willem II, squadre di seconda categoria olandese. Al di là dei tanti giovani, in campo la squadra aveva diversi giocatori titolari importanti, ma questo non è bastato a impedire agli olandesi di realizzare la goleada. Tre gol solo nel primo tempo con Keerkens e la doppietta di Hornkamp. Nel secondo tempo hanno chiuso definitivamente i conti Bokila e Doodeman. Tra una settimana (sabato 30 luglio alle ore 20:30), il Lione sfiderà proprio l’Inter in amichevole. La sfida si giocherà in Italia, precisamente a Cesena.