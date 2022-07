PSG dice definitivamente addio a Skriniar? Accordo con il nuovo difensore

Il PSG, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, è molto vicina a concludere l’affare con un nuovo difensore. Questo potrebbe mettere una punto al tormentone Milan Skriniar.

NUOVO DIFENSORE – Il Paris Saint-Germain è pronto a chiudere l’accordo con l’RB Lipsia per il trasferimento del difensore Nordi Mukiele. La stretta di mano è arrivata praticamente in serata con l’OK da parte dei due club. Lavori in corso per completare l’accordo con le parti coinvolte. L’arrivo del francese potrebbe segnare la fine della trattativa con l’Inter per Milan Skriniar, sempre più vicino al rinnovo con il club nerazzurro.

Fonte: Fabrizio Romano