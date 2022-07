Barzaghi: «Sanchez, si muove qualcosa! Il Marsiglia ci riprova seriamente»

Il collega di Sportmediaset, Marco Barzaghi, ha sottolineato l’interesse del Marsiglia per Alexis Sanchez. I francesi potrebbero presto presentargli un’offerta importante come anticipato oggi (vedi QUI).

DALLA LIGUE 1 – Barzaghi sottolinea l’interesse dalla Francia per l’attaccante dell’Inter: «Il Marsiglia allenato da Igor Tudor che il prossimo anno giocherà la UEFA Champions League, adesso può chiudere l’affare presentandogli un’offerta discreta dal punto di vista economico. Può essere la sistemazione giusta per Alexis Sanchez che non è stato convocato proprio per fargli capire che deve cambiare aria».