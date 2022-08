Lazio-Inter senza Lazzari? Sarri cambia formazione e un altro big può stare fuori

Prosegue il conto alla rovescia a Lazio-Inter: sei ore al calcio d’inizio. Dopo la notizia di poco fa su Lazzari (vedi articolo) presumibile che Sarri cambi formazione, ma occhio perché potrebbe non essere l’unica novità.

ANCORA INCERTEZZA – In vista di Lazio-Inter di stasera ci sono molti dubbi per la formazione di Maurizio Sarri. Quello emerso in tarda mattinata è su Manuel Lazzari, che ha saltato la rifinitura di stamattina per la febbre. Il laterale potrebbe non farcela e nel caso sarebbe Elseid Hysaj il sostituto. In questo caso i biancocelesti potrebbero mettere lui a destra e Adam Marusic a sinistra oppure viceversa. Non è però l’unico dubbio nella Lazio: a sorpresa può stare fuori anche Felipe Anderson. Ha recuperato Pedro, che si pensava potesse duellare con Mattia Zaccagni, invece alla fine possono giocare entrambi. Sarri ieri ha detto che il brasiliano non è ancora al meglio della condizione, un indizio (vedi articolo).

GLI ALTRI TITOLARI – Il portiere della Lazio contro l’Inter potrebbe essere ancora Ivan Provedel, nonostante Luis Maximiano abbia scontato la squalifica. Anche qui ballottaggio aperto. Chi dovrebbe stare fuori dal 1’, per la terza volta in altrettante giornate di Serie A, è Luis Alberto. C’è la possibilità che giochi il fresco ex Matias Vecino, con Sergej Milinkovic-Savic e uno fra Danilo Cataldi e Marcos Antonio. Nessun dubbio, e non potrebbe essere altrimenti, su Ciro Immobile in attacco. In difesa la certezza è Alessio Romagnoli, che si ritroverà davanti Romelu Lukaku dopo i vari derby, con lui più Patric del nuovo arrivato Nicolò Casale. Sul fronte Francesco Acerbi nessuna sorpresa: è ai margini e non sarà nemmeno in panchina. E da domani si capirà se diventerà nerazzurro. Questa la probabile formazione di Sarri per Lazio-Inter: Provedel; Hysaj, Patric, A. Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni.